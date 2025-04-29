Рыболовы случайно наткнулись на редчайшую глубоководную акулу и сняли ее на видео

Need To Know: В Испании рыбаки сняли на видео редчайшую акулу-домового

В Испании ловившие хека рыбаки случайно наткнулись на редчайшую акулу-домового. Об этом сообщает Need To Know.

Неожиданная встреча произошла у побережья Канарских островов в районе города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна. Глубоководная рыба всплыла рядом с лодкой рыболовов Рамона и Маркоса. Мужчины признались, что сначала даже не поняли, что это за животное. «Когда она появилась, мы понятия не имели, что это. Мы подумали, что это рыба-меч из-за морды, но потом поняли, что это не она», — рассказал Рамон в интервью местному телеканалу.

Рыбаки поймали странную рыбу, сняли ее на видео и отпустили. Только потом, после поиска в интернете, они поняли, что им попалась акула-домовой, которую иногда называют акулой-гоблином из-за длинного клювообразного нароста на рыле над челюстями.

Эти рыбы встречаются по всему миру, однако обычно обитают на глубинах более 200 метров. Как сообщили местные СМИ, акулу-домового впервые в истории заметили рядом с Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.

Ранее сообщалось, что в Эгейском море впервые за многие годы заметили огромную луну-рыбу. В последний раз ее видели там в 2018-м.