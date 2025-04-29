Сенатор Клишас шуткой ответил на слова Володина о нем

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал слова о нем спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом Клишас написал в своем Telegram-канале.
Клишас шуткой ответил на критику Володина о нем. «Появился шанс сделать настоящую карьеру», — пошутил сенатор
Ранее на заседании Совета законодателей Володин заявил, что Клишас по-своему трактует нормы Конституции России. «Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной Думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал он.
В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала «не трогать» сенатора.