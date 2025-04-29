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07:42, 29 апреля 2025Россия

Сенатор Клишас шуткой ответил на слова Володина о нем

Сенатор Клишас пошутил о шансе сделать карьеру в ответ на слова Володина о нем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал слова о нем спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом Клишас написал в своем Telegram-канале.

Клишас шуткой ответил на критику Володина о нем. «Появился шанс сделать настоящую карьеру», — пошутил сенатор

Ранее на заседании Совета законодателей Володин заявил, что Клишас по-своему трактует нормы Конституции России. «Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной Думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал он.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала «не трогать» сенатора.

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