Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:52, 28 апреля 2025Россия

Володин заявил о своей трактовке Клишасом норм Конституции России

Володин заявил, что сенатор Клишас по-своему трактует нормы Конституции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас по-своему трактует нормы Конституции России. Фрагментом видео с заседания Совета законодателей поделился в Telegram-канале сам Клишас.

«Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной Думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал Володин.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала «не трогать» сенатора. Клишас же отреагировал на высказывания парламентария словами «появился шанс сделать настоящую карьеру».

Ранее Клишас раскритиковал депутата Госдумы Султана Хамзаева за высказывания о позиции комитета Совфеда по инициативе об усыплении бездомных животных. Сенатор заявил, что Хамзаева «не устраивает постановление Конституционного суда», повторенное Совфедом в отзыве на проект закона. Также сенатор обратился к Хамзаеву со словами «коллега, осторожнее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    Ватикан уличили в сокрытии послания пришельцев

    Власти Испании отреагировали на блэкаут в стране

    Советники Трампа рассказали о неофициальном правиле в администрации США

    В России спрогнозировали последствия блэкаута для Европы

    Роднина назвала главное преимущество спортсменов в политике

    Создан уникальный контрацептив для мужчин

    Внук генерала де Голля оценил объявление Путиным перемирия

    «Я грешила весь год». Как календарь с молодыми и сексуальными священниками Ватикана спасает туризм и завоевывает миллионы

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о «ликвидации» российского генерала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости