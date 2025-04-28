Володин заявил о своей трактовке Клишасом норм Конституции России

Володин заявил, что сенатор Клишас по-своему трактует нормы Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас по-своему трактует нормы Конституции России. Фрагментом видео с заседания Совета законодателей поделился в Telegram-канале сам Клишас.

«Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной Думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал Володин.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала «не трогать» сенатора. Клишас же отреагировал на высказывания парламентария словами «появился шанс сделать настоящую карьеру».

Ранее Клишас раскритиковал депутата Госдумы Султана Хамзаева за высказывания о позиции комитета Совфеда по инициативе об усыплении бездомных животных. Сенатор заявил, что Хамзаева «не устраивает постановление Конституционного суда», повторенное Совфедом в отзыве на проект закона. Также сенатор обратился к Хамзаеву со словами «коллега, осторожнее».

