Советник Трампа Уолтц оценил ход украинского урегулирования

Советник Трампа Уолтц: Процесс украинского урегулирования идет, хоть и сложно

Процесс украинского урегулирования идет, хоть и сложно. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация... Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс», — сказал отметил Уолтц.

Американский советник обратил внимание, что сейчас Трамп задается вопросом о том, соответствует ли американским интересам возвращение Крыма Украине.

Ранее Уолтц заявил, что президент США намерен как можно скорее завершить конфликт на Украине. По словам советника по нацбезопасности, Трамп готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы завершить столкновение.