Российские войска взяли в широкий полуохват группировку ВСУ в Купянске

ТАСС: Подполковник Марочко сообщил о взятии в полуохват группировки ВСУ

Взятие Дорошовки позволяет российским силам частично окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). О стратегическом преимуществе Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, слова военного приводит ТАСС.

«В широкий полуохват берутся данный населенный пункт (Купянск — прим. «Ленты.ру») и его окрестности. Также украинские боевики начинают испытывать трудности севернее Дорошовки», — заявил он.

По его словам, захват Дорошовки демонстрирует уверенное и планомерное наступление армии РФ на двуреченском плацдарме.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль села Дорошовка. Согласно данным ведомства, российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ.