Российские войска взяли в широкий полуохват группировку ВСУ в Купянске

Взятие Дорошовки позволяет российским силам частично окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). О стратегическом преимуществе Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, слова военного приводит ТАСС.
«В широкий полуохват берутся данный населенный пункт (Купянск — прим. «Ленты.ру») и его окрестности. Также украинские боевики начинают испытывать трудности севернее Дорошовки», — заявил он.
По его словам, захват Дорошовки демонстрирует уверенное и планомерное наступление армии РФ на двуреченском плацдарме.
Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль села Дорошовка. Согласно данным ведомства, российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ.