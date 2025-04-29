Сябитова назвала Джеки Чана секс-символом

Ведущая Сябитова заявила, что считает Джеки Чана символом идеального мужчины

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что считает известного актера Джеки Чана идеальным мужчиной. Об этом она высказалась в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

«Я обожаю Джеки Чана. Это мой сексуальный символ идеального мужчины», — призналась Сябитова.

Также телеведущая вспомнила, что однажды актер приезжал в телестудию Останкино, где она работала. Сябитова уточнила, что встретила звезду кино в коридоре и долго решалась попросить его сделать совместное фото. «Пока я думала, он пошел», — заключила она.

Ранее стал известен размер пенсии Сябитовой. Сообщалось, что телеведущая ежемесячно получает 18 тысяч рублей. Она уточнила, что небольшой размер выплаты обусловлен тем, что она живет не в Москве.

До этого Сябитова пожаловалась на травлю в шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ. Самым действенным способом в борьбе с буллингом она назвала умение прямо заявлять обидчику о своих претензиях.