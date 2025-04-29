Сябитова назвала Джеки Чана секс-символом

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что считает известного актера Джеки Чана идеальным мужчиной. Об этом она высказалась в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.
«Я обожаю Джеки Чана. Это мой сексуальный символ идеального мужчины», — призналась Сябитова.
Также телеведущая вспомнила, что однажды актер приезжал в телестудию Останкино, где она работала. Сябитова уточнила, что встретила звезду кино в коридоре и долго решалась попросить его сделать совместное фото. «Пока я думала, он пошел», — заключила она.
Ранее стал известен размер пенсии Сябитовой. Сообщалось, что телеведущая ежемесячно получает 18 тысяч рублей. Она уточнила, что небольшой размер выплаты обусловлен тем, что она живет не в Москве.
До этого Сябитова пожаловалась на травлю в шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ. Самым действенным способом в борьбе с буллингом она назвала умение прямо заявлять обидчику о своих претензиях.