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22:53, 29 апреля 2025Мир

Трамп признал интерес в мире между Россией и Украиной «ради денег»

Трамп признал свою заинтересованность в мире между Россией и Украиной ради денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что заинтересован в прекращении конфликта на Украине в том числе ради денег. Он признался в этом в интервью журналисту Гленну Бэку, которое было опубликовано на YouTube.

«Эта война так плоха. И помните, я говорю это каждый раз: это война [бывшего президента США Джо] Байдена, а не моя, я лишь пытаюсь завершить ее. И я действительно завершаю ее — да, ради денег», — высказался американский лидер.

При этом Трамп поспешил уточнить, что его также волнуют и смерти солдат с обеих сторон.

Ранее глава США рассказал, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, российский президент не заключал бы мир ни с кем, кроме него, поскольку хотел идти до конца, но теперь готов договариваться.

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