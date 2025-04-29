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12:27, 29 апреля 2025Мир

Названо худшее для Украины потенциальное решение Трампа

AP: США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При наихудшем для Киева сценарии президент США Дональд Трамп может запретить странам Европы передавать Украине американское вооружение и технологии. Об этом пишет агентство Associated Press.

«Дипломаты и эксперты описали различные сценарии выхода США из конфликта. Они варьируются от прекращения США прямой помощи Украине (...) до запрета Трампом передачи [Киеву] любых американских технологий», — говорится в материале.

Издание также отмечает, что любой вариант сокращения американской военной помощи Украине может создать серьезные трудности для европейских стран, а способность Киева продолжать сражаться будет зависеть от того, насколько быстро им удастся заполнить пробелы, оставленные Вашингтоном.

Ранее стало известно об опасениях украинских и европейских чиновников в связи с возможным выходом Трампа из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что в Киеве начинают тайно готовиться к этому сценарию, поскольку украинскому руководству неизвестно, продолжат ли США предоставлять военную помощь и разведданные.

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