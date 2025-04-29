Украинский беспилотник рухнул в России рядом с объектом культурного наследия

Орловский глава Клычков: Обломки БПЛА ВСУ упали рядом с домом-музеем Тургенева

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул рядом с объектом культурного наследия народов России, домом-музеем русского писателя-классика Ивана Тургенева в Орловской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков в Telegram.

По сообщению чиновника, БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны, и его обломки упали между домом-музеем и оградой Тургеневского дуба.

«Спасибо пожарным, спасателям и сотрудникам Росгвардии за оперативность и четкую, слаженную работу. Противнику никогда не сломить нашу решимость защищать своих граждан, наследие, историю и культуру нашей великой страны», — написал в блоге Клычков о ликвидации последствий попытки атаки беспилотника.

Всего ВСУ вечером 28 апреля и в ночь на 29 апреля выпустили по России почти сотню беспилотников. Больше всего летательных аппаратов сбили над Рязанской областью.

