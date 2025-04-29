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14:03, 29 апреля 2025Экономика

У семьи Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах

Mash: У матери и брата Блиновской нашли дорогую недвижимость и 3 млн рублей
Александра Качан (Редактор)
Мать Елены Блиновской

Мать Елены Блиновской. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

У матери и брата блогерши Елены Блиновской Нины и Александра Осетиных нашли дорогую недвижимость и миллионы рублей на банковских счетах. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, Александр Осетин владеет девятью помещениями в Москве, два из которых принадлежат ему наполовину. За ним также числятся три парковочных места. У Нины Останиной есть три помещения в Москве и одно — в Ярославле. Вдобавок к этому на счетах родственников Блиновской хранятся 20 тысяч долларов и 3 миллиона рублей.

Суд считает, что средства и недвижимость, которые сейчас числятся за Осетиными, на самом деле принадлежат осужденной за неуплату налогов Блиновской, и требует вернуть имущество законной владелице.

Ранее сообщалось, адвокат Блиновской Наталья Сальникова опровергла информацию о том, что блогерша планирует отправиться в зону проведения специальной военной операции к мужу Алексею Блиновскому.

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