Сбежавший во время обучения украинец рассказал о разочаровании в ВСУ

RT: Количество идейных военных в ВСУ почти сошло на нет

Число «идейных» военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сошло практически на нет, а украинцы начали осознавать, почему в армии столько дезертиров. Об этом военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину рассказал бывший украинский боец, сбежавший в ходе обучения.

Он отметил, что отправился добровольцем, однако коррупция и отсутствие успехов на фронте разочаровали его. Кроме того, мужчина заявил, что поворотным моментом для него стал провал контрнаступления украинских войск летом 2023 года.

Ранее российская пенсионерка Любовь Евдокимовна рассказала, что солдаты ВСУ, участвовавшие во вторжении в Суджу, признавались, что не желают воевать. По ее словам, она столкнулась с бойцами ВСУ, когда те подъехали к ее двору на бронетранспортере. Всего было около 15 украинских военнослужащих.