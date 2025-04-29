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09:26, 29 апреля 2025Россия

В Чечне заявили о невиновности 16-летнего фигуранта скандального дела о драке

Омбудсмен Солтаев заявил о невиновности подростка из Чечни в деле о драке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил о невиновности 16-летнего фигуранта, выходца из республики, скандального дела о драке в Тверской области. Свой комментарий по ситуации омбудсмен опубликовал в Telegram-канале.

Солтаев пояснил, что несовершеннолетние устроили потасовку в тверском поселке Мамулино 3 апреля. После конфликта в больницу попали некоторые школьники.

По сведениям омбудсмена, уголовное дело возбудили в отношении юноши из Чечни. Подростка арестовали, хотя, как утверждает Солтаев, он связывался с правоохранителями из Тверской области и просил о домашнем аресте для старшеклассника.

Омбудсмен уверен, что дело абсолютно необоснованно. По его информации, имела место «лишь школьная драка, при которой никто не получил серьезных травм». Он направил обращения в различные инстанции с просьбой смягчить наказание для чеченского подростка.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России обнародовал видеозапись драки из уголовного дела о хулиганстве, одного из фигурантов которого накануне глава Чечни Рамзан Кадыров назвал невиновным.

ЖЗЛ
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