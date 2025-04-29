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02:45, 29 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прозвучало несколько взрывов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщает «Новини.LIVE».

Киевская городская военная администрация предупредила о работе ПВО. Местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

Ранее Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Рязанскую область. По его данным, раздалось минимум шесть взрывов. Все — неподалеку от завода Торфмаш. Первый из них прозвучал в 00:34 по московскому времени.

Вечером 28 апреля Минобороны России сообщило, что за 2,5 часа над регионами России был уничтожен 51 украинский беспилотник.

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