В Кремле поставили интересы заключения мирного договора выше легитимности Зеленского

Песков: Мирное урегулирование превыше вопросов к легитимности Зеленского

У России есть вопросы юридического характера, связанные с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Несмотря на имеющиеся юридические нюансы «интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего», рассказал официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что первичнее всего — начать переговорный процесс. Все остальное носит второстепенный характер.

Ранее Песков напомнил, что Россия готова начать переговоры с Украиной без выдвижения предварительных условий. Ответа от Киева не поступило до сих пор.