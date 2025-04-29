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12:27, 29 апреля 2025Силовые структуры

В Петербурге прошел полицейский рейд при поддержке военной техники

В Петербурге полиция провела масштабный рейд при поддержке военной техники
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Петербургская полиция»

Полиция провела масштабный рейд при поддержке военной техники на основных транспортных магистралях Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, наряды были выставлены на 25 пунктах. В проверке принимали участие миграционная, кинологическая и патрульно-постовая службы, а также сотрудники ГАИ и оперативных подразделений.

В рамках рейда силовики проверяли соблюдение правил дорожного движения (ПДД) и выявляли нарушения миграционного законодательства.

После проверки было возбуждено пять уголовных дел по статье о подделке документов и одно — о незаконном обороте наркотиков. Кроме того, полицейские выявили 380 административных правонарушений, больше 200 пренебрежений ПДД и свыше 140 нарушений миграционного законодательства.

Ранее в Москве ФСБ, Росгвардия и МВД ликвидировали центр легализации пребывания нелегальных мигрантов на территории России.

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