В России появились знаки для поцелуев в общественном месте

В Калининграде появились знаки для поцелуев в общественном месте

В Калининграде на острове Канта появились знаки, разрешающие поцелуи в общественном месте. Об этом сообщает портал «Клопс».

«Можно целоваться под ними, греясь на солнышке на скамейках амфитеатра, катаясь по новым велодорожкам, или за книгой», — рассказали журналистам издания в пресс-службе Кафедрального собора.

Кроме того, на набережной острова открылась уличная библиотека, где можно найти книги немецкого поэта Генриха Гейне и публициста Лиона Фейхтвангера. Кроме того, посетителям будут предложены путеводители по музеям и галереям мира, а также детские издания стихотворрений русского поэта Осипа Мандельштама.

Ранее сообщалось, что российские туристы полюбили отдыхать в родных городах.