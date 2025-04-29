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19:16, 29 апреля 2025Моя страна

В России появились знаки для поцелуев в общественном месте

В Калининграде появились знаки для поцелуев в общественном месте
Мария Винар

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Калининграде на острове Канта появились знаки, разрешающие поцелуи в общественном месте. Об этом сообщает портал «Клопс».

«Можно целоваться под ними, греясь на солнышке на скамейках амфитеатра, катаясь по новым велодорожкам, или за книгой», — рассказали журналистам издания в пресс-службе Кафедрального собора.

Кроме того, на набережной острова открылась уличная библиотека, где можно найти книги немецкого поэта Генриха Гейне и публициста Лиона Фейхтвангера. Кроме того, посетителям будут предложены путеводители по музеям и галереям мира, а также детские издания стихотворрений русского поэта Осипа Мандельштама.

Ранее сообщалось, что российские туристы полюбили отдыхать в родных городах.

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