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20:20, 29 апреля 2025Экономика

В России появился Пихта-банк

Российскую «дочку» Volkswagen переименовали в Пихта-банк
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

«Фольксваген банк Рус» — дочерний банк Volkswagen — выкупленный бизнесменом и совладельцем Экспобанка Игорем Кимом, переименовали в Пихта банк. Об этом сообщает Frank media, по данным которого банк появился в едином госреестре под новым названием 28 апреля.

Кредитная организация, которую до этого контролировала структура Volkswagen financial services, с февраля на 45 процентов принадлежит самому Киму, а еще на 55 процентов — также находящейся в его собственности бывшей «дочке» Societe Generale «Экспомобилити».

До этого бизнесмен, который активно скупает активы уходящих с российского рынка иностранцев, приобрел «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и «Фольксваген Груп Финанц», получив лизинговый и факторинговый бизнес концерна.

Как напоминают журналисты, летом прошлого года перешедшую под контроль Экспобанка «дочку» HSBC «Эйч-эс-би-си банк», ранее входившую в одноименную банковскую группу, переименовали в «Хвоя банк».

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