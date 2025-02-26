Российский банкир выкупил «дочку» концерна Volkswagen

Совладелец Экспобанка Игорь Ким выкупил банк концерна Volkswagen в России

Бизнесмен и совладелец Экспобанка Игорь Ким выкупил дочерний банк Volkswagen — «Фольксваген банк Рус». Об этом сообщает Frank Media, по данным которого российская «дочка» автоконцерна сменила владельца 25 февраля.

Банк, который до этого контролировала структура Volkswagen financial services, теперь на 45 процентов принадлежит самому Киму, а еще 55 процентов долей перешло под контроль также находящейся в его собственности бывшей «дочки» Societe Generale «Экспомобилити».

По данным журналистов, речь идет о практически не ведущей банковской деятельности небольшой кредитной организации, активы которой в прошлом году составляли около 24 миллиардов рублей.

Они напоминают, что год назад Ким, который «активно покупает производственные активы, банки и лизинговые компании уходящих с российского рынка иностранных компаний», приобрел «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и «Фольксваген Груп Финанц», получив лизинговый и факторинговый бизнес концерна.

Так, в 2023 году сообщалось, что завод Volvo по производству грузовиков в Калуге, а также несколько других структур компании перешли под операционный контроль Кима.