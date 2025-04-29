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23:29, 28 апреля 2025Мир

В США допустили ядерную эскалацию в случае продолжения конфликта на Украине

Вэнс: Продолжение конфликта на Украине может привести к ядерной эскалации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kenny Holston / Reuters

Украина не одержит победу в конфликте, если боевые действия будут продолжаться в ближайшие годы, однако при этом не исключено, что украинский кризис перерастет в ядерную войну. Такую точку зрения высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова передает РИА Новости.

Вэнс подчеркнул, что мнение о возможности Киева продержаться еще несколько лет и в дальнейшем вернуть себе территории распространяют «мейнстримовые СМИ». «Но это не та реальность, в которой мы живем», — отметил вице-президент.

Он пояснил, что необходимо прекратить конфликт как можно быстрее, так как иначе есть риск ядерной эскалации.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон выйдет из переговоров по украинскому урегулированию, если его предложения не примут.

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