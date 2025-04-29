На Западе предупредили Зеленского об угрозе для его жизни в случае отказа от Крыма

Экс-советник Пентагона Фриман: Отказ от Крыма может стоить Зеленскому жизни

Отказ от Крыма может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому жизни. Такое мнение высказал экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, глава государства может признать полуостров российской территорией «с риском для собственной жизни». Эксперт отметил, что изначально Зеленский был избран как президент, который готов пойти навстречу России, а также предоставить языковую и культурную автономию жителям Донбасса, однако затем он изменил свою позицию в результате давления ультраправых националистов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. При этом сам украинский лидер незадолго до этого заявлял, что Киев никогда не признает полуостров российским.