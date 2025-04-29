В США продали дом в форме шлема Дарта Вейдера

В США продали дом в форме шлема Дарта Вейдера за $3,4 млн

В американском городе Хьюстон, штат Техас, продали дом в форме шлема героя культовой франшизы «Звездные войны» Дарта Вейдера. Стоимость сделки с необычной недвижимостью составила 3,4 миллиона долларов, передает New York Post.

Дом был построен в 1992 году архитектором Рэнди Хики по заказу клиента. При этом дизайн не был вдохновлен Вейдером — заказчик хотел получить жилье, похожее на самолет-неведимку.

Площадь особняка составляет около 650 квадратных метров. Интерьер отличается просторными помещениями, необычной геометрией элементов и большим количеством подсветки, которая отсылает к атмосфере знаменитой серии фильмов. Комнаты оформлены преимущественно в белом цвете с черными и серыми акцентами.

Сделку заключили в апреле 2025 года. По данным издания, новый владелец планирует использовать дом для личного проживания.

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