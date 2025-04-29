В США заявили об уничтожении самолетов ВСУ украинскими системами ПВО

MWM: ВСУ несут потери авиации из-за работы собственных систем ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери авиации из-за работы собственных систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Потери украинских самолетов от дружественного огня были значительными на протяжении всего конфликта», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что вместе с тем ВСУ все больше сталкиваются с трудностями при попытках перехвата российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, российские дроны стали летать на больших высотах группами до 20 единиц, что делает их недосягаемыми для украинских ПВО.

28 апреля украинская армия признала потерю истребителя Су-27. Сообщалось, что он потерпел крушение при выполнении комплексного боевого задания.