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12:54, 29 апреля 2025Россия

В России ответили на призыв к женам ветеранов СВО терпеть побои

Журналист Кашеварова: Семьи ветеранов с ПТСР находятся в беззащитном положении
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Замеченные в проявлении домашнего насилия ветераны специальной военной операции (СВО) с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) проявляют слабость, а их семьи находятся в беззащитном положении. Так на призыв к женам бойцов терпеть побои ответила журналист Анастасия Кашеварова, ее заявление опубликовано в Telegram.

Кашеварова подчеркнула, что неспособные сдержать раздражение и гнев ветераны могут становиться угрозой для близких.

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«Тут начинается самое возмутительное — женщина остается один на один с проблемой. Если вдруг она ставит жизнь своих детей в приоритет и решает уйти от мужа, который не признает проблемы и не хочет проходить лечение, то она — эгоистка, бессовестная, предательница», — отметила общественница. Она добавила, что насилие мужчины по отношению к семье невозможно увязать с традиционными ценностями.

Если уж вы такие про русскость и традиции, то нет у нас в традициях бухать, издеваться над семьей

Анастасия Кашеварова

По убеждению Кашеваровой, помощь психолога в таких ситуациях требуется как вернувшемуся с СВО ветерану с ПТСР, так и его супруге и детям.

Ранее сообщалось, что журналист Сергей Карнаухов призвал жен вернувшихся с СВО бойцов терпеть побои и целовать ноги мужьям, поскольку те шли отдавать свои жизни за родину.

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