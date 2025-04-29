В России ответили на призыв к женам ветеранов СВО терпеть побои

Журналист Кашеварова: Семьи ветеранов с ПТСР находятся в беззащитном положении

Замеченные в проявлении домашнего насилия ветераны специальной военной операции (СВО) с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) проявляют слабость, а их семьи находятся в беззащитном положении. Так на призыв к женам бойцов терпеть побои ответила журналист Анастасия Кашеварова, ее заявление опубликовано в Telegram.

Кашеварова подчеркнула, что неспособные сдержать раздражение и гнев ветераны могут становиться угрозой для близких.

«Тут начинается самое возмутительное — женщина остается один на один с проблемой. Если вдруг она ставит жизнь своих детей в приоритет и решает уйти от мужа, который не признает проблемы и не хочет проходить лечение, то она — эгоистка, бессовестная, предательница», — отметила общественница. Она добавила, что насилие мужчины по отношению к семье невозможно увязать с традиционными ценностями.

Если уж вы такие про русскость и традиции, то нет у нас в традициях бухать, издеваться над семьей Анастасия Кашеварова

По убеждению Кашеваровой, помощь психолога в таких ситуациях требуется как вернувшемуся с СВО ветерану с ПТСР, так и его супруге и детям.

Ранее сообщалось, что журналист Сергей Карнаухов призвал жен вернувшихся с СВО бойцов терпеть побои и целовать ноги мужьям, поскольку те шли отдавать свои жизни за родину.