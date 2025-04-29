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14:28, 29 апреля 2025Экономика

Владельцы салонов оптики пожаловались на низкие цены маркетплейсов

«Ведомости»: Владельцы салонов оптики написали в ФАС о демпинге маркетплейсов
Дмитрий Воронин

Фото: Freepik

Владельцы салонов оптики пожаловались на маркетплейсы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), указав, что из-за демпинга онлайн-площадок продажи контактных линз в магазинах падают. О таком послании оптической ассоциации представителям властей пишут «Ведомости».

Как говорится в письме, с содержанием которого ознакомились журналисты, маркетплейсы опускают цены на товар до уровня ниже себестоимости, доводя размер скидок до 20-30 процентов, что приводит к падению продаж в рознице. В результате, по данным ассоциации, более 35 процентов продаж контактных линз, которые достигли 30 миллиардов рублей, пришлись на маркетплейсы. Если же считать по проданным упаковкам, то последние в 2024 году и вовсе заняли более половины рынка в натуральном выражении, продолжая наращивать долю прямых продаж линз. На фоне этого, указывается в обращении, салоны оптики вынуждены сокращать ассортимент и рабочие места, а безопасные средства контактной коррекции становятся менее доступны для покупателей.

По словам совладельца компании «Айкрафт оптика» Вячеслава Валынкина, инвестиции в рамках бизнеса в категорию контактных линз в последние два-три года сильно сократились, поскольку продажи линз связаны с их подбором, а это требует оборудования и найма специалистов.

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Ранее в ФАС жалобу со схожей мотивировкой подали отечественные продавцы электроники. В конце зимы в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявили, что маркетплейсы устанавливают слишком низкие цены, в связи с чем федеральным сетям очень сложно конкурировать с продукцией, реализующейся через интернет.

Тогда же, в феврале 2025 года, ФАС выдала двум крупным маркетплейсам предписание, которое обязывает платформы ввести добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе в автоматических, напоминает издание. Исполнить его площадки должны были до конца марта, а по состоянию на 22 апреля проверка исполнения решения антимонопольщиков продолжалась.

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