Военблогер оценил первые 100 дней пребывания Трампа у власти

Военблогер Рожин: Достижением Трампа за 100 дней стали удары по системе торговли

Военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале оценил первые 100 дней пребывания президента США Дональда Трампа у власти.

«Трамп назвал историческими результаты работы в первые 100 дней своего пребывания у власти. Сам себя не похвалишь — никто не похвалит», — отметил блогер.

Однако, по его словам, главным достижением Трампа в первые 100 дней стали удары по глобалистской системе торговли. «Тут последствия будут долгосрочными», — заключил Рожин.

Ранее Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив, что его команда добилась исторических результатов. Он добавил, что планирует нанимать в свою команду новых людей, «компетентных и трудолюбивых патриотов», вместе с которыми он сможет привести США к золотому веку.