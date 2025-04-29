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01:33, 29 апреля 2025Россия

Военблогер оценил первые 100 дней пребывания Трампа у власти

Военблогер Рожин: Достижением Трампа за 100 дней стали удары по системе торговли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале оценил первые 100 дней пребывания президента США Дональда Трампа у власти.

«Трамп назвал историческими результаты работы в первые 100 дней своего пребывания у власти. Сам себя не похвалишь — никто не похвалит», — отметил блогер.

Однако, по его словам, главным достижением Трампа в первые 100 дней стали удары по глобалистской системе торговли. «Тут последствия будут долгосрочными», — заключил Рожин.

Ранее Трамп выступил с оценкой работы своей администрации после 100 дней президентства, заявив, что его команда добилась исторических результатов. Он добавил, что планирует нанимать в свою команду новых людей, «компетентных и трудолюбивых патриотов», вместе с которыми он сможет привести США к золотому веку.

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