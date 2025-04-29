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11:41, 29 апреля 2025Силовые структуры

Возбуждено дело после атаки украинского дрона машины с жителем Курской области

СК завел дело после удара дрона ВСУ по машине жителя Курской области, он ранен
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Следователи возбудили уголовное дело после атаки украинского дрона со взрывчаткой автомобиля в слободе Белой Беловского района Курской области, находившийся за рулем местный житель получил ранения. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, преступление произошло 23 апреля. Пострадавший водитель дал следователю пояснения об обстоятельствах произошедшего. Он рассказал, что ехал за покупками в магазин, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили на него FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством. Раненый мужчина на поврежденной машине сумел добраться до больницы, где врачи оказали ему помощь.

Возбуждено дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). Следователь провел осмотр автомобиля, места происшествия и назначил необходимые экспертизы. Выясняются причастные к совершению преступления из числа украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались проникнуть в Курскую область.

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