Стало известно о попытке ВСУ проникнуть в Курскую область

ВСУ пытались прорваться в Курскую область на направлении Гоптаровки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались проникнуть в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

ВСУ пытались осуществить попытку прорыва в районе Гоптаровки. Там штурмовая группа планировала проникнуть на российскую территорию через лесные массивы.

«В результате стрелкового боя большая часть оккупантов была ликвидирована, остальные пытались бежать вглубь Сумской области, но были уничтожены нашими артиллеристами и операторами БпЛА», — говорится в сообщении.

Там добавили, что на отдалении от государственной границы вскрыли и уничтожили еще одну штурмовую группу ВСУ, которую командование ВСУ пыталось перебросить «второй волной» в направлении курской Гоптаровки.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что ВСУ продолжают атаковать Курскую область артиллерией и дронами после освобождения. Вернуть полный контроль над приграничным регионом России удалось 26 апреля после зачистки населенного пункта Горналь.