Врачи приняли симптомы рака у 50-летнего мужчины за инфекцию

El Español: В Британии врачи лечили мужчину с раком мочевого пузыря от инфекции

В Британии врачи приняли рак мочевого пузыря у мужчины за инфекцию, поэтому лечили его антибиотиками. Его историю рассказало издание El Español.

Мужчина обратился к врачам после того, как у него появился дискомфорт при мочеиспускании, а позывы в туалет участились. Медики предположили, что у 50-летнего британца инфекция мочевыводящих путей, поэтому прописали ему антибиотики. Сам он дополнил лечение клюквенным соком — популярным народным средством.

Сначала все симптомы у пациента исчезли, но через несколько месяцев вернулись с той же интенсивностью, а назначенная терапия уже не давала эффекта. После дополнительных обследований медики обнаружили у него злокачественное новообразование в мочевом пузыре. Рак к тому времени находился уже на четвертой стадии и дал метастазы в лимфатические узлы, поэтому врачи сказали, что заболевание вылечить нельзя, а британцу осталось жить не более двух лет.

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