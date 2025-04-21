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19:34, 21 апреля 2025Забота о себе

Названы приводящие к раку кишечника у молодежи опасные привычки

Врач Карраль связал увеличение случаев рака кишечника у молодежи с красным мясом
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandar Karanov / Shutterstock / Fotodom

Онколог Альберто Карраль заявил, что последнее время у молодых людей стали чаще диагностировать рак кишечника. Опасные привычки, которые могут приводить к этому заболеванию, врач назвал в беседе с изданием El Español.

«У рака толстой кишки есть известные факторы риска. Мы знаем, что он связан с возрастом. Однако мы наблюдаем увеличение случаев заболеваемости среди молодых пациентов, что обусловлено особенностями их образа жизни», ─ рассказал Карраль.

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Специалист подверг критике молодых людей за малоподвижный образ жизни, который может привести к ожирению, и призвал своевременно лечить полипы, повышающие риск развития злокачественных новообразований. Кроме того, медик порекомендовал придерживаться правильного питания. По его словам, чтобы снизить риск развития рака, необходимо отказаться от ультраобработанных продуктов и красного мяса, а также избавиться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

Ранее онколог Джастин Стеббинг назвал продукт для профилактики рака кишечника. По его словам, йогурт защищает от онкологического заболевания благодаря полезным бактериям в составе.

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