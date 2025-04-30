100-летняя звезда «Кошмара на улице Вязов» умерла во сне

Звезда «Кошмара на улице Вязов» Присцилла Пойнтер умерла в возрасте 100 лет

Актриса и звезда «Кошмара на улице Вязов» Присцилла Пойнтер, сыгравшая в третьей части фильма, умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщила ее дочь Эми Ирвинг в личном блоге.

«Наша мама мирно скончалась во сне в понедельник, надеясь на встречу со своими двумя любящими мужьями и многочисленными собаками. Нам ее очень не хватает», — написала она.

Сын актрисы Дэвид Ирвинг уточнил, что мать провела свои последние дни в доме престарелых в Риджфилде штата Коннектикут, США.

Центральным персонажем фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является маньяк Фредди Крюгер, способный убивать жертв в их же снах. По мотивам этого фильма, ставшего одним из наиболее кассовых и популярных в своем жанре, было снято несколько продолжений, выпущены многочисленные комиксы.