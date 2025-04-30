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15:13, 30 апреля 2025Культура

Меладзе «обвинили» в блэкауте в Европе

Жена Меладзе Джанабаева пошутила о причастности певца к блэкауту в Европе
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева пошутила о причастности артиста к масштабному отключению электричества в Европе. Публикацию она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фанаты музыканта отметили, что Меладзе живет в оставшейся без света Испании, а в одной из его песен есть строчка «Но я тысячу раз обрывал провода». Джанабаева опубликовала видео, в котором спросила мужа, не знает ли он о причинах отключения электричества. Исполнитель ответил супруге строчкой из еще одного своего хита: «Я не умею жить по-другому».

Испания, в частности Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества в понедельник, 28 апреля. На фоне блэкаута пришлось прекратить движение поездов, остановить атомные электростанции и спасать людей из застрявших лифтов. Испанский оператор электросетей Red Eléctrica отмечал, что масштабный сбой был вызван перепадом потока энергии.

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