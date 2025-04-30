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11:04, 30 апреля 2025Путешествия

Мужчина вломился в номер напуганной россиянки в гостинице Узбекистана и попал на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Неизвестный мужчина вломился в гостиничный номер российской туристки в Узбекистане среди ночи и попал на видео. Об этом сама соотечественница по имени Альбина рассказала на своей странице @vilim_sexologist в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео видно, как разгневанная и напуганная женщина стоит в коридоре и разговаривает с незнакомцем, который, как оказалось, живет в соседнем номере. Она попросила объяснить, каким образом тот попал в ее комнату. В это время администратор отеля переводила ответ мужчины на русский язык.

Оказалось, что незнакомец просто перепутал номера, а карта случайно оказалась подходящей для комнаты россиянки. По словам администрации, это техническая ошибка, однако туристку такой ответ не устроил. «У меня сейчас сердце выпадет из груди. Как такое может быть?» — задалась вопросом она.

Администратор лишь отмалчивалась, не зная, как объяснить происходящее. В комментариях юзеры предложили автору видео подать в суд на гостиницу и написать негативный отзыв. Также некоторые из них рассказали о своих аналогичных историях из других отелей.

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