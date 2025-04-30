Россиян позвали в Чечню ради одной цели

Россияне смогут посетить особую экономическую зону «Грозный» в Чечне

Россияне смогут посетить территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный» в Чечне. Как сообщает ТАСС, там будут проводить экскурсии для всех желающих.

Мэрия совместно с представителями ОЭЗ разработала специальный маршрут. Участники экскурсий познакомятся с инфраструктурой и инвестиционными проектами, реализуемыми на территории особой экономической зоны, а также узнают о перспективах ее развития.

Гостям также расскажут о действующих льготах и условиях ведения бизнеса на территории особой экономической зоны.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Грозный» создана в декабре 2019 года, она занимает площадь в 256 гектаров в Шейх-Мансуровском районе чеченской столицы. Для ее резидентов предусмотрены налоговые и таможенные льготы.