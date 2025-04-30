Россиян захотели штрафовать за детей на крышах

Эксперт Оболонский: Нужно штрафовать УК и родителей за детей на крышах домов

В России захотели штрафовать управляющие компании и родителей за прогулки детей по крышам домов. С такой инициативой выступил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в беседе с НСН.

Эксперт считает, что это поможет минимизировать случаи травм и еще более неблагоприятных исходов. «Если родители не беспокоятся за жизнь своего ребенка, значит, нужно наказывать, штрафовать. Мы должны жестко спрашивать и с управляющих компаний, которые, занимаясь бизнесом на нашей недвижимости, зачастую безрассудно относятся к доступу на крыши», — заявил Оболонский.

Однако точную сумму штрафов глава ведомства не назвал. При этом Оболонский потребовал усилить разъяснительную работу со взрослыми, которые зачастую видят детей только по утрам и не следят за ними. Привлечь к этому эксперт предложил МВД и активистов.

Ранее депутаты предложили штрафовать россиян за сдачу в аренду жилья без договора. Для физических лиц наказание составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч. Юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.