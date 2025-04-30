Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:05, 30 апреля 2025Экономика

Россиян захотели штрафовать за детей на крышах

Эксперт Оболонский: Нужно штрафовать УК и родителей за детей на крышах домов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

В России захотели штрафовать управляющие компании и родителей за прогулки детей по крышам домов. С такой инициативой выступил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в беседе с НСН.

Эксперт считает, что это поможет минимизировать случаи травм и еще более неблагоприятных исходов. «Если родители не беспокоятся за жизнь своего ребенка, значит, нужно наказывать, штрафовать. Мы должны жестко спрашивать и с управляющих компаний, которые, занимаясь бизнесом на нашей недвижимости, зачастую безрассудно относятся к доступу на крыши», — заявил Оболонский.

Однако точную сумму штрафов глава ведомства не назвал. При этом Оболонский потребовал усилить разъяснительную работу со взрослыми, которые зачастую видят детей только по утрам и не следят за ними. Привлечь к этому эксперт предложил МВД и активистов.

Ранее депутаты предложили штрафовать россиян за сдачу в аренду жилья без договора. Для физических лиц наказание составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч. Юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Россиянам назвали улучшающие настроение растения на даче

    В Эстонии запретили шествия и собрания в преддверии 9 мая

    Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

    Трамп понадеялся на заключение сделки с Украиной

    Звезда «Уэнсдэй» показала полуобнаженную грудь для модного журнала

    В США заявили о готовности подписать ресурсную сделку с Украиной

    Путин вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны

    В России обнаружили ойнохойю

    Индия закрыла воздушное пространство для Пакистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости