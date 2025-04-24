Депутаты предложили штрафовать россиян за сдачу в аренду жилья без договора

РИА: Депутаты Госдумы предложили штрафовать за сдачу в аренду жилья без договора

Группа депутатов Госдумы предложила законопроект о введении штрафов за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования. Об этом сообщает РИА Новости.

Для физических лиц наказание составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч. Юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил, что основная цель законопроекта заключается в том, чтобы органы власти понимали, что за человек поселился в квартире, в которой он не прописан и не зарегистрирован.

Ранее в Госдуме предложили решать вопрос сдачи жилья в посуточную аренду общим голосованием соседей. Одобрение, согласно законопроекту, подразумевало согласие не менее 75 процентов жильцов многоквартирных домов. Такую инициативу член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский посчитал рискованной: проект, по его мнению, был избыточным и грозил нарушить права собственников жилья.