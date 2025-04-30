Шойгу назвал условия России по урегулированию конфликта на Украине

Москва требует вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с российской территории, в том числе в новых регионах, и отказа Украины от членства в НАТО. Условия России по урегулированию конфликта назвал секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
«Предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны — вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины», — заявил Шойгу.
Он добавил, что Москва признательна странам БРИКС за понимание позиции России по украинскому кризису.
Ранее Шойгу высказался о позиции России по вопросу размещения западных военных на Украине. По его словам, военные подразделения западных стран на Украине будут рассматриваться как законные цели для Москвы.