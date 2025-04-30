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21:08, 30 апреля 2025Бывший СССР

Шойгу назвал условия России по урегулированию конфликта на Украине

Шойгу: Москва требует вывести ВСУ с территории РФ и отказа Украины от НАТО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Москва требует вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с российской территории, в том числе в новых регионах, и отказа Украины от членства в НАТО. Условия России по урегулированию конфликта назвал секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны — вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины», — заявил Шойгу.

Он добавил, что Москва признательна странам БРИКС за понимание позиции России по украинскому кризису.

Ранее Шойгу высказался о позиции России по вопросу размещения западных военных на Украине. По его словам, военные подразделения западных стран на Украине будут рассматриваться как законные цели для Москвы.

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