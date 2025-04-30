Шойгу высказался о позиции России по западным военным на Украине

Шойгу: Западные военные на Украине будут рассматриваться как законные цели ВС РФ

Военные подразделения западных стран на Украине будут рассматриваться как законные цели Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Обратили внимание на планы по введению неких псевдомиротворцев на украинскую территорию. Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что для Москвы абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений государств Запада.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что интервенция сил НАТО на Украину угрожает эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России.