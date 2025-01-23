Захарова указала на желание Трампа переложить на Европу расходы на Украину

Захарова: Администрация Трампа хочет переложить на Европу расходы на Украину

Администрация президента США Дональда Трампа хочет переложить на Европу расходы на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Намерение новой американской администрации переложить на своих европейских сателлитов расходы по содержанию неонацистского киевского режима вынуждают их поспешно искать выход из складывающейся ситуации», — сказала дипломат.

Комментирую сообщения о возможной отправке западных солдат на Украину в качестве миротворце, представитель ведомства подчеркнула, что интервенция сил НАТО на Украину угрожает эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации экс-президента США Джо Байдена сообщило, что Европа может оплатить поставки американского вооружения Украине. Отмечается, что в Трампа были люди, которые поддерживали продолжение военной поддержки Украины, если бы был способ «избавить американских налогоплательщиков от нагрузки».