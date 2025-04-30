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18:35, 30 апреля 2025Мир

США предложили Украине дополнительные документы к сделке по ресурсам

Reuters: США предложили Украине дополнительные документы к сделке по ресурсам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: slexp880 / Shutterstock / Fotodom  

США предложили Украине подписать два дополнительных документа в рамках сделки по ресурсам. Об этом в среду, 30 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина подписала два дополнительных документа вместе с соглашением по полезным ископаемым», — сказано в сообщении агентства.

При этом содержание этих двух документов пока не раскрывается. Отмечается, что Украина считает, что предложенные дополнения требуют доработки, прежде чем соглашение сможет быть подписано в полном объеме.

Ранее Bloomberg сообщал о готовности Украины подписать соглашение с США о ресурсах 30 апреля.

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