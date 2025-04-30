Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у участников СВО

Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы арестовал организатора преступного сообщества, которое похищало средства у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича (...) на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве арестовали шесть фигурантов за кражу денег у участников СВО. Они были участниками преступного сообщества, которое с помощью краж, вымогательства и мошеннических действий совершало хищение денег у участников специальной военной операции.