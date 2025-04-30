Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:58, 30 апреля 2025Силовые структуры

Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у участников СВО

Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Басманный районный суд Москвы арестовал организатора преступного сообщества, которое похищало средства у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кабочкина Алексея Николаевича (...) на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве арестовали шесть фигурантов за кражу денег у участников СВО. Они были участниками преступного сообщества, которое с помощью краж, вымогательства и мошеннических действий совершало хищение денег у участников специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Во Франции обвинили Зеленского в разжигании конфликта на Украине

    В Раде раскритиковали Зеленского за игнорирование бусификации

    В США заявили о срыве Киевом планов по ресурсной сделке

    Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у участников СВО

    Белоруссия освободила из-под стражи гражданина США

    Названа новая угроза для Вьетнама со стороны США

    Журналист Карлсон назвал Зеленского настоящим врагом США

    ВС России тремя выстрелами ликвидировали бойцов ВСУ в ДНР

    Устюгов рассказал о взаимоотношениях с Большуновым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости