Украина атаковала Россию после сообщений о поддержке Путиным долгосрочного перемирия

Минобороны РФ: Дрон ВСУ сбит системой ПВО над территорией Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, заявление опубликовано в Telegram.

ВСУ атаковали территорию России вскоре после сообщений пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова о поддержке российским лидером долгосрочного перемирия на Украине.

Попытка атаковать Россию была совершена в 13:40 по московскому времени, в то время как заявление о перемирии Песков озвучил около 11:40. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее в Кремле напомнили, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий. Москва ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров.