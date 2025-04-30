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15:05, 30 апреля 2025Россия

Украина атаковала Россию после сообщений о поддержке Путиным долгосрочного перемирия

Минобороны РФ: Дрон ВСУ сбит системой ПВО над территорией Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, заявление опубликовано в Telegram.

ВСУ атаковали территорию России вскоре после сообщений пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова о поддержке российским лидером долгосрочного перемирия на Украине.

Попытка атаковать Россию была совершена в 13:40 по московскому времени, в то время как заявление о перемирии Песков озвучил около 11:40. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее в Кремле напомнили, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий. Москва ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров.

ЖЗЛ
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