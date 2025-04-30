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19:01, 30 апреля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали последствие конфликта Индии и Пакистана для Украины

Подоляк: конфликт Индии и Пакистана ускорит завершение конфликта на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт между Индией и Пакистаном ускорит попытки завершения конфликта на Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина», отрывок из которого был опубликован в Telegram-канале издания.

«Региональная нестабильность — это последствия войны в Украине. Я думаю, что, наоборот, война, которая сегодня угрожает этому региону, она будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира в Украине», — сказал он.

При этом Подоляк отметил, что считает маловероятной полномасштабную войну между Пакистаном и Индией, несмотря на уже произошедшие стычки на границе. Он напомнил, что оба государства обладают ядерным оружием, а Нью-Дели имеет серьезное влияние на страны Глобального Юга.

Сообщения о начале боестолкновений на границе Индии и Пакистана появились 29 апреля. После этого глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страны могут начать войну в течение двух-четырех дней.

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