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21:32, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Раде объяснили изменение отношения Европы к конфликту на Украине

Дубинский: Европа выступает за заморозку конфликта из-за расходов на Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Европа начала выступать за заморозку украинского конфликта из-за расходов на поддержку Украины и желания исключить из процесса США. Изменение отношения объяснил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Почему Европа вдруг стала выступать за заморозку войны, хотя совсем недавно требовала “стабильного и прочного” мира? Причина — в расходах на поддержание Украины», — написал Дубинский.

Он отметил, что в случае заморозки конфликта Европа сможет поддерживать Украину самостоятельно, а при продолжении боевых действий без помощи США не обойтись. При этом Вашингтон не согласен на заморозку конфликта из-за риска срыва соглашений перед выборами в Конгресс в 2026 году, подчеркнул Дубинский.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что европейские государства стремятся затянуть урегулирование конфликта на Украине. Также он отметил, что страны Европы препятствуют восстановлению диалога между Россией и США.

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