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19:37, 30 апреля 2025Мир

Шойгу обвинил Европу в желании затянуть конфликт на Украине

Шойгу: Европа стремится затянуть урегулирование конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Европейские государства стремятся затянуть урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«К таким действиям киевский режим подталкивают государства Европы. Они стремятся максимально затянуть конфликт», — сказал он.

Также он отметил, что страны Европы препятствуют восстановлению диалога между Россией и США.

Ранее Шойгу заявлял, что успеху совместной работы России и США препятствует агрессивная риторика НАТО и Европейского союза. Он отметил, что Россия продолжает доводить до США необходимость совместной работы по снижению стратегических рисков, которая, по его мнению, должна впоследствии оказать позитивное влияние на международную безопасность.

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