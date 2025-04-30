Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

Шойгу: Успеху работы России и США мешает агрессивная риторика НАТО и ЕС

Успеху совместной работы России и США препятствует агрессивная риторика НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия продолжает доводить до США необходимость совместной работы по снижению стратегических рисков, которая, по его мнению, должна впоследствии оказать позитивное влияние на международную безопасность.

«Вместе с тем, достижению позитивных результатов на данном направлении препятствуют милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза», — сказал Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что мир после появления гиперзвукового оружия стоит на пороге нового этапа гонки вооружений.