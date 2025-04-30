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17:47, 30 апреля 2025Мир

Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

Шойгу: Успеху работы России и США мешает агрессивная риторика НАТО и ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Успеху совместной работы России и США препятствует агрессивная риторика НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия продолжает доводить до США необходимость совместной работы по снижению стратегических рисков, которая, по его мнению, должна впоследствии оказать позитивное влияние на международную безопасность.

«Вместе с тем, достижению позитивных результатов на данном направлении препятствуют милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза», — сказал Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что мир после появления гиперзвукового оружия стоит на пороге нового этапа гонки вооружений.

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