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22:09, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали Зеленского за игнорирование бусификации

Депутат Рады Гончаренко раскритиковал Зеленского за игнорирование бусификации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за игнорирование проводимой сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) бусификации (насильственной мобилизации) и предложил главе государства обратиться за помощью к окулисту. Выступление депутата опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Зеленский заявил, что не видит такого явления, как "бусификация". Поэтому я решил сегодня прямо с трибуны Рады показать Зеленскому очередное видео бусификации с ТЦК в главной роли. Возможно, увидит хоть так», — подчеркнул депутат.

Гончаренко напомнил, что ТЦК является военной структурой, выполняющей приказы президента. В связи с этим, по мнению депутата, Зеленского устраивает насильственная мобилизация.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что ТЦК доберется до всех. «По сути "зеленая" (разговорный термин со значением «дать зеленый свет» — прим. «Ленты.ру») для ТЦК рвать всех без исключения — от детей до стариков», — высказался он.

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