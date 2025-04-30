Депутат Рады Гончаренко раскритиковал Зеленского за игнорирование бусификации

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за игнорирование проводимой сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) бусификации (насильственной мобилизации) и предложил главе государства обратиться за помощью к окулисту. Выступление депутата опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Зеленский заявил, что не видит такого явления, как "бусификация". Поэтому я решил сегодня прямо с трибуны Рады показать Зеленскому очередное видео бусификации с ТЦК в главной роли. Возможно, увидит хоть так», — подчеркнул депутат.

Гончаренко напомнил, что ТЦК является военной структурой, выполняющей приказы президента. В связи с этим, по мнению депутата, Зеленского устраивает насильственная мобилизация.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что ТЦК доберется до всех. «По сути "зеленая" (разговорный термин со значением «дать зеленый свет» — прим. «Ленты.ру») для ТЦК рвать всех без исключения — от детей до стариков», — высказался он.