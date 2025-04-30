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20:13, 30 апреля 2025Экономика

В России изменили условия поддержки сельского хозяйства

Мишустин: Правительство скорректировало программу развития сельского хозяйства
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Правительство России внесло коррективы в государственную программу, нацеленную на развитие сельского хозяйства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировало РИА Новости.

В частности, власти решили усилить контроль за перечислением объединенной субсидии. Если до 1 июля текущего года аграрии не получат предусмотренные средства, то лимиты для этого региона снизятся на десять процентов. Кроме того, правительство упростило оформление объединенной субсидии и уточнило условия предоставления грантов на развитие семейных ферм. Для повторного оформления гранта потребуется подтвердить сохранение рабочих мест и увеличение производства продукции в течение пяти лет после предыдущего гранта.

По словам Мишустина, для сельхозпроизводителей Курской, Брянской и Белгородской областей, которые участвуют в программах, заработает особый порядок. Премьер-министр рассказал о планах увеличить для них сроки таких грантов еще на полгода.

В начале марта стало известно, что по итогам 2024 года суммарные объемы производства сельхозпродукции в российских фермерских хозяйствах упали на 5,1 процента, если сравнивать с показателями позапрошлого года.

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