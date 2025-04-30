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18:08, 30 апреля 2025Силовые структуры

В России осудили применявшего оружие против мирных боевика ВСУ

Суд приговорил к 16 годам колонии боевика ВСУ, стрелявшего в мирных жителей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд приговорил к 16 годам колонии Антона Табалюка — боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ), стрелявшего в мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, 15 сентября 2024 года Табалюк с другими военными незаконно вторгся на территорию России с целью совершения террористического акта. Автоматом он запугивал местное население, а также участвовал в незаконном блокировании Суджи с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций для нанесения ударов по гражданским объектам России.

В ходе боевых действий его задержали российские военнослужащие. Боевика передали следствию. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее в России также осудили украинского военного за теракт против мирных жителей Курской области.

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