Суд приговорил к 16 годам колонии боевика ВСУ, стрелявшего в мирных жителей

Суд приговорил к 16 годам колонии Антона Табалюка — боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ), стрелявшего в мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, 15 сентября 2024 года Табалюк с другими военными незаконно вторгся на территорию России с целью совершения террористического акта. Автоматом он запугивал местное население, а также участвовал в незаконном блокировании Суджи с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций для нанесения ударов по гражданским объектам России.

В ходе боевых действий его задержали российские военнослужащие. Боевика передали следствию. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее в России также осудили украинского военного за теракт против мирных жителей Курской области.