В российском регионе суд арестовал управлявшего перевернувшейся лодкой с туристами мужчину

В Дагестане арестовали водителя, управлявшего перевернувшейся лодкой с туристами

В Дагестане арестовали водителя, управлявшего перевернувшейся лодкой с туристами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, водителю судна, которой управлял им без удостоверения и попал в аварию в Сулакском районе, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Пассажирами судна были восемь человек. При повороте его занесло на большой скорости и опрокинуло, после чего туристы оказались в ледяной воде. Четверо из них отделались ушибами и царапинами, одна девушка не выжила. На место происшествия прибыли спасатели.

Ранее сообщалось, что лодка с туристами перевернулась во время экскурсии в Дагестане.