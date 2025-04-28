Лодка с туристами перевернулась во время экскурсии в Дагестане

Mash: Лодка с туристами перевернулась во время экскурсии в Дагестане

Лодка с туристами перевернулась во время экскурсии в Сулакском каньоне в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что пассажирами судна были восемь человек. При повороте его занесло на большой скорости и опрокинуло, после чего туристы оказались в ледяной воде. Четверо из них отделались ушибами и царапинами, одна девушка не выжила. На место происшествия прибыли спасатели.

По данным Telegram-канала «112», плавсредство опрокинулось после того, как на большой скорости врезалось в скалу.

В начале апреля российские туристы застряли на сломанной лодке в открытом море во время грозы на тайском курорте Пхукет. Из-за ливня началась сильная качка, периодически сверкали молнии. В итоге россиян вернули на берег, однако экскурсия затянулась на девять часов.